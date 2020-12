Le Théâtre de l'Asphodèle présente : "Quelque chose de Noël" (suite)

Les deux comédiens Jean-Louis et Jean-Marc Chapelet vous propose des extraits de ce spectacle "Quelque chose de Noël", avec des lectures de textes européens et américains des XIXè et XXè siècles...

Vous entendrez aujourd'hui :

- Des extraits de la nouvelle "Le temps de l'amitié" de l'auteur américain Paul Bowles, tiré du recueil "Un thé sur la montage"

- "La légende de Saint Nicolas" de Gérard de Nerval

- Et "Dialogue d'un marchand d'almanachs et d'un passant" de Giacomo Leopardi, auteur Italien du début du XXè siècle