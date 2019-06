Le TNBA dévoile sa nouvelle saison

Le TNBA a présenté ce mardi ses chiffres pour la saison 2018/2019 : 29 spectacles pour 160 représenations, et 59912 spectateurs. Une belle fréquentation dont se félicite Catherine Marnas, metteuse en scène et directrice du TNBA. L'objectif de cette dernière pour la saison prochaine est de mettre en lumière l'ensemble des artistes compagnons participant à l'élaboration des 28 pièces qui prendront place cette année. On l'écoute.

Le lancement de la saison prochaine se déroulera le 25 juin. Liste des spectacles sur www.tnba.org