Le transhumanisme pour les nuls

Benoist Simmat est journaliste économique et scénariste de bande-dessinée. Il aime utiliser la BD pour vulgariser des connaissances très variées. Dans sa nouvelle bande-dessinée "L'incroyable histoire de l'Immortalité" réalisée avec le dessinateur Philippe Bercovici et publiée aux éditions Les Arènes BD, il nous explique de manière pédagogique les origines du transhumanisme.

Raconter au grand public les racines du transhumanisme

Le point de départ de la réflexion de cette bande-dessinée vient d'une rumeur souvent entendue par les deux auteurs avant la pandémie, disant que le premier être humain qui allait vivre mille ans était déjà né. "En 2016, on a décidé de faire un livre sur le transhumanisme mais sous la forme d'une histoire des racines de ce mouvement contemporain, qui sont beaucoup plus anciennes qu'on ne l'imagine" explique Benoist Simmat.



2000 ans d'histoire de l'immortalité

On pense souvent, à tort, que la recherche scientifique autour du thème de l'immortalité est récente. Pourtant depuis 2000 ans les Hommes se posent la question de la vie éternelle ou de la guérison des maladies. L'auteur constate que c'est avec l'apparition des religions qu'est née cette réflexion sur le transhumanisme. "On s'est aperçus que c'est à travers l'émergence des premières grandes religions du Salut [...] qu'a émergé pour la première fois une pensée qui tendait à séparer l'esprit et le corps, en considérant que d'un côté l'esprit était incarné par le bien et le corps par le mal. " Une idée qui est encore au coeur des recherches actuelles sur le transhumanisme effectuées aujourdhui par la silicon valley.