Le transhumanisme, risque totalitaire

Pour cette dernière émission de l'année, en ce dernier jour de 2019, Marie-Jo-Thiel dialogue avec Marc Larchet sur le sens de ce que l'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Dans un premier temps, rappel historique du désir de l'homme, à partir du 18ième siècle, de tenter de sans cesse mieux maitriser la réalité de son corps et de dompter la maladie. Le mot même de transhumanisme est né de la plume du scientifique britannique Julian Huxley, frère du célèbre écrivain Aldous Huxley, initiateur également des recherches sur l'eugénisme. Marie-Jo explique ce qu'expriment ces termes et met en garde sur la tentation de croire que tout est possible pour repousser la maladie et la mort, alros que tout n'est pas bon pour l'humanité. Elle met en avant également l'importance de la prise en compte de la vulnérabilité chez l'être humain, vulnérabilité que le transhumaniste souhaite vaincre à tout prix.