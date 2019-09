Le triangle cistercien (3/4) Le monastère royal de Santes Creus

Près de Tarragone, en Catalogne, se trouve le monastère de Santes Creus. Il a été fondé au XIIe siècle par l'abbaye française de Grandselve (Tarn-et-Garonne) et fait partie des trois monastères du triangle cistercien.



Le triangle cistercien

Alors que des millions de visiteurs se rendent chaque année à Barcelone, fort peu prennent le temps de pénétrer dans l'arrière-pays catalan. Dans des paysages vallonnés, plantés d'oliviers, d'amandiers et de vigne, se trouve, à quelques kilomètres de Barcelone, de Tarragone et de Lérida, ce que l'on appelle la route ou le triangle cistercien : trois monastères cisterciens qui sont de véritables joyaux de l'art roman et gothique catalan : Poblet, Santes Creus et Vallbona.



sept siècles de vie cistercienne

Si depuis 1835, le monastère de Santes Creus n'est plus habité par des religieux, les lieux témoignent de l'esprit cistercien et de sept siècles de vie communautaire. L'architecture des lieux témoigne d'une grande fidélité au projet original de saint Bernard de Clairvaux et au plan de Cîteaux. À partir du XIIIe siècle, les souverains d'Aragon se sont intéressés aux lieux jusqu'à en transformer une partie pour en faire un palais royal. C'est d'ailleurs là que sont enterrés Pierre III d'Aragon, son fils Jacques II d'Aragon et son épouse Blanche d'Anjou.



une architecture dépouillée

Avec une simple petite fenêtre à l'Est pour capter les premières lueurs du jour et une autre à l'Ouest laisser entrer pour les dernières lumières de la journée, l'architecture de la chapelle de la Sainte-Trinité inspire l'humilité. D'à peine 10 mètres de long et six de large, elle est la plus ancienne chapelle de Santes Creus. C'est là que les 12 premiers moines se réunissaient pour prier. Elle contraste avec la grande église du monastère bâtie à la fin du XIIe siècle et au débit du XIIIe, qui semble défier les lois de la gravité.

Émission d'archive réalisée en 2011