Le vaccin contre la COVID 19

Décriés ces dernières années, et maintenant l'objet de toutes les convoitises, les vaccins sont plus que jamais à la une de l'actualité.

Qu'est-ce que c'est exactement et quels peuvent être leur rôle dans la crise sanitaire actuelle?

On en parle dans cette émission Planète Science.

Le Professeur Elisabeth Botelho-Nevers, Infectiologue, Responsable du service d'infectiologie clinique au CHU de Saint-Etienne, est l'invitée d'Emma Jehl.