" Hey ! Moi c'est Karen. Je suis une jeune nivernaise mordue d'art et de voyages. Je vous invite à embarquer à bord du Vogue Merry pour courir des océans de connaissances avec moi ! Nous mettrons le cap sur différents univers, d'ici et d'ailleurs, à la découverte de musiques, de films, de langues, de concepts, de personnalités réelles et légendaires... Jusque là, je voyageais seule et cela rendait mes découvertes moins savoureuses. C'est pourquoi je vous propose à toutes et tous, sans distinction, de faire partie de mon équipage. Laissez-vous emporter par LE VENT DE LA DECOUVERTE. Cette nouvelle émission vous donne rendez-vous chaque mois à l'antenne sur RCF pour apprendre, partager, rire et réfléchir ensemble à ce que cette aventure radiophonique sera parvenue à nous livrer. Si vous souhaitez me contacter pour poser vos questions et apporter vos témoignages, voici les lieux où mon Vogue Merry à l'habitude de jeter l'ancre après chaque circumnavigation : • Instagram : @Hymnoftheweeknd • Mail : karenpothin@hotmail.fr "