Sur une île sauvage, dans une maison de verre et d’acier perchée en haut des falaises, vit une adolescente, Marnie, avec sa mère Rose et sa grand mère Olivia qui règne sur la famille et l’ile toute entière : trois femmes qui écrivent tour à tour leur quotidien, tout en gardant leurs secrets...Et si une seule personne détenait tous les mystères de cette famille et s’en libérait enfin ?

Il traîne comme un parfum de “Rébecca” de Daphné du Maurier dans "Le vertige des falaises", roman de Gilles Paris paru aux éditions Plon. Un thème novateur pour cet écrivain éclectique, auteur de "Autobiographie d'une Courgette" qui a donné naissance au film d'animation "Ma vie de courgette".

