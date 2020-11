Le village Blanc de Georges à Vonnas.

Georges Blanc est chef cuisinier installé à Vonnas en plein cœur de la Bresse, Trois étoiles au Guide Michelin et 4 toques au Gault-Millau. Issu d'une dynastie de cuisinières bressanes de renom avec sa grand-mère, Élisa Blanc, surnommée la mère Blanc, et sa mère, Paulette .

La maison Georges Blanc est l'établissement le plus anciennement étoilé au monde, en continu, possédant encore trois étoiles. la première étoile lui fut acquise en 1929 la deuxième en 1931, la troisième en 1981. Soit plus de 90 ans de cusinine étoileé.

Bravo et merci Georges Blanc enregistré dans son bureau à Vonnas début juillet 2020 après le premier confinement, j'ai tout d'avoir demandé au chef si le restaurant venait de vivre sa plus longue période de fermeture.