Le Yoga Vinyasa "débarque" à la MJC Saint Marcel Metz

En studio Noémie Bailly, enseignante en Yoga Vinyasa et Psychologue ( en libéral 22 rue Dupont des Loges à Metz 03 72 13 62 18)

Par téléphone le directeur de la MCL Pierre Waeckerlé , pour la présentation de saison et activités de la MCL

RDV Lundi 12 Octobre à 19h45 Vinyassa Yoga avec Noémie Bailly. MCL 36 rue Saint-Marcel, 57000 Metz Tél. 03 87 32 53 24.

Pratiquant le Yoga depuis plus de 15 ans et formée à l’École française de Yoga, je vous propose pour la première fois à la MCL, des cours de Vinyasa. L’enseignement se décomposera en Pranagama (respirations), auxquels viendront s’ajouter des Asana (postures) dans la fluidité d’un même mouvement. La séance sera clôturée par Savasana, de la relaxation. Chaque rendez-vous viendra approfondir des postures et être enrichi par de nouvelles. A la fois dans la tradition yogique et dans une approche créative, je vous attends avec enthousiasme sur les tapis.

http://mclmetz.fr/yoga/#1599464132203-a3355341-3a3b