Léon Colombier, un peintre secret cavaillonnais, à découvrir.

Léon Colombier – Œuvres inédites, nouvelles acquisitions.

Espace Léon Colombier- Cavaillon. 24 mai- 30 septembre 2019

56 oeuvres graphiques font partie du Fonds Léon Colombier, grand peintre paysager né en 1869 et décédé à Cavaillon en 1960. Un fond enrichi en 2018 par l'acquisition de 5 nouveaux tableaux et le don de certaines oeuvres par des Cavaillonnais.



Autoportrait.

Dès 2017, en prévision de l’ouverture au public de l’Espace portant le nom de l’artiste, une nouvelle campagne de restauration est lancée permettant de restaurer vingt-quatre œuvres peintes et de faire l’acquisition de deux huiles sur contreplaqué, peintes en sépia (2018.3.1 ; 2018.3.2), avec leur cadre en bois patiné par l’artiste.

Cette technique, rare dans l’oeuvre de Léon Colombier, était justement manquante dans la collection des musées de Cavaillon.

Ces deux tableaux peints dans les années 1950 (un des tableaux est signé et daté « L.Colombier. 50 » ; l’autre est signé en bas à gauche,

viennent compléter le fond existant qui était constitué d’oeuvres datant de 1918 à 1939.



Un enrichissement permanent des collections :



Constitué de cinquante-six oeuvres peintes, treize oeuvres graphiques et treize oeuvres non signées, le fonds Léon Colombier des musées de Cavaillon s’est encore enrichi en 2018 par l’acquisition de cinq nouveaux tableaux dont “ Le vieux chemin ” une huile sur carton dédicacée à Madame Denise Gras, fille du Félibre Félix Gras et soeur du sculpteur avignonnais Jean-Pierre Gras, ami de Léon Colombier (2018.4.1).





Les dons et les acquisitions se succèdent, permettant de compléter et de présenter au public l’exposition « Oeuvres inédites. Nouvelles acquisitions » (24 mai-30 septembre 2019) dans le nouvel Espace Léon-Colombier.

Ces oeuvres inédites sont d’autant plus intéressantes qu’elles mettent en valeur ce qu’on connait de Léon Colombier, ses sujets de prédilection et sa technique inimitable, mais aussi des exceptions.



• Des natures mortes :

Grand peintre de paysage, Léon Colombier s’est également adonné à la nature morte. Sa peinture est tout en paradoxe, mêlant l’académisme de la composition à sa touche personnelle faite d’empâtements. L’hyperlisse met en valeur les volumes de sa touche.

• Les villages provençaux :

Les villages provençaux sont source d’inspiration pour de nombreux artistes. Léon Colombier ne fait pas exception. On sait par différents témoignages qu’il se faisait amener sur les lieux où il souhaitait peindre et où il exécutait un travail « sur le motif ».

Equipé d’une palette de peintures, d’un chevalet et d’un tabouret pliable, Léon Colombier sillonnait le Luberon et les Alpilles avec cet équipement de campagne.





• Les pigeonniers :

Quasiment élevé au grade de tradition, le pigeonnier est un incontournable des villages provençaux. Donc nul hasard qu’ils soient souvent représentés dans l’oeuvre de l’artiste.



• Les cours d’eau :

Présent dans plusieurs tableaux de la collection des musées de Cavaillon, ce thème ne semble pas avoir été prioritaire dans l’oeuvre de Léon Colombier. Thème principal dans certains de ses tableaux, il devient secondaire dans d’autres et se fond dans le paysage qui reste le thème principal.



• Les arbres :

L’arbre est un sujet important pour tous les artistes car il représente un élément essentiel pour former une scène. Structure identifiable, il permet à lui seul de signifier un paysage. L'arbre est un thème qui traverse l’oeuvre de Léon Colombier de manière récurrente.



• Les personnages :

Silhouettes au milieu d'une nature omniprésente, les personnages sont rares dans l'oeuvre de Léon Colombier et surtout ils ne sont pas le sujet principal.





• Le bord de mer :

En 2019, une oeuvre inédite intègre le fond des musées de Cavaillon,un paysage de bord de mer. Elle est inédite de part sa date de création, 1893, de part ses couleurs, sa facture lisse et de part son sujet.

Oeuvre de jeunesse (Léon Colombier est alors âgé de 24 ans), il est difficile de reconnaître la « pâte » de l’artiste dans ce tableau. Beaucoup plus académique techniquement que le reste de la collection, cette oeuvre met en valeur l’enseignement qu’il reçu par ses maîtres Paul Saïn et Pierre Grivolas : une toile calme et colorée en contact direct avec la nature.





Texte et photographies avec l'aimable collaboration de l'équipe des musées de Cavaillon.