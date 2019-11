Léonard de Vinci : un inspirateur de génie

Une exposition exceptionnelle

C’est une exposition exceptionnelle qui se tient actuellement au musée du Louvre : en plus des cinq tableaux de l'artiste que conserve le plus grand musée d'art et d'antiquités au monde, (La Vierge aux rochers, La Belle Ferronnière, La Joconde, le Saint Jean Baptiste et La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne), un grand nombre de dessins du maître sont exposés, dont L'Homme de Vitruve, habituellement conservé à Venise.



Le génie de Léonard de Vinci

Peintre, dessinateur surdoué, Léonard de Vinci (1452-1519) est connu également pour avoir été un inventeur hors pair dont les intuitions dans les nombreux champs de compétences qui étaient les siens sont venues bouleverser notre connaissance du monde.