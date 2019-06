Les 15 et 16 juin, la kermesse de Ste Thérèse vous tend les bras!

Les 15 et 16 juin RV à la kermesse Ste Thérèse dans le quartier éponyme! jeux, animation pour grands et petits, stands de toutes sortes, musique, danse, un WE festif pour tous! mais pas que!!!! l'église que Jean Michel Wilmotte, architecte, considère comme un bijou nécessite une restauration.

Jean-Marc Altendorf, curé de la paroisse, et Mathieu Ginot, président du Conseil de fabrique vous en disent plus au micro de Chantal de La Touanne