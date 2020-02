Les Amuse-Gueules et le festival "Sur paroles"

Brigitte Agulhon et Laurent Lacaton de l'association les Amuses-Gueules présentent la 21ème édition du festival de contes et paroles "Sur paroles" qui se déroulera du 3 au 5 avril à La Rochelle, Aytré, Périgny, Angoulins. Le conte, uniquement pour les enfants ? Non ! C'est ce que nous expliquent les invités de Raphaël Le Mauve.