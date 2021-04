Les années 1960 : une période révolutionnaire!

Brigitte Bardot, le mur de Berlin, les Beatles, mai 68, le nouveau franc, le premier pas sur la Lune… Daniel Pelot ressuscite les sixties.

"Les Sixties" compte tenu du rayonnement économique et socio-culturel des États-Unis et du Royaume-Uni au cours de cette décennie, mais pour mini récital, on reste dans la chanson française, ou presque...

L'idole des jeunes - Johnny Hallyday

A présent tu peux t'en aller - Les surfs

Pour une amourette - Leny Escudero

Panne d'essence - Sylvie Vartan

Daniela - Les chaussettes noires

Les copains d'abord - Georges Brassens

Le monde est gris, le monde est bleu - Eric charden

T'en vas pas comme ça - Nancy Holloway