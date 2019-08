Les bêtes entrent en scène à la Villa Datris.Episode 1/2.

Bêtes de scènes

31 mai- 3 novembre 2019 Fondation Villa Datris – L-Isle sur la Sorgue.

“ Tout l’animal est dans l’homme mais tout l’homme n’est pas dans l’animal. “ Lao-Tseu

"Cette année, le monde animal s'invite à la Fondation Villa Datris et il se taille la part du lion dans les espaces intérieurs de la Villa et les méandres des jardins grâce aux 120 œuvres réalisées par les 85 artistes que nous avons choisi d'exposer.

Avec Bêtes de Scène, j'ai voulu explorer cet univers vivant et plein de surprises , car les animaux ont toujours beaucoup inspiré les artistes. Si l'animal évoque inévitablement la Nature et son énergie vitale , il est aussi l'expression de sa beauté et de sa fabuleuse diversité . J'ai souhaité célébrer la richesse extraordinaire de cet univers, qui nous ramène également au monde enchanté qui a bercé notre enfance.”

Danièle Kapel Marcovici Fondatrice et Présidente de la Villa Datris.(extrait de L’Edito)

Visites, conférences et horaires en ligne FONDATION VILLA DATRIS 7, avenue des Quatre Otages, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 04 90 95 23 70 - info@fondationvilladatris.com - www.fondationvilladatris.com



TINGUELY Jean - Lampe Coq - Collection privée - ©Jean Tinguely_ADAGP, Paris 2019 ©Franck Couvreur



GRASSO Laurent - Electric Ray - Courtesy Perrotin & Laurent Grasso - 2 - ©Franck Couvreur





CRETEN Johan - Nur Ein Fisch - Courtesy Fonds régional d'art contemporain Auvergne - Détail - ©Franck Couvreur



MccGWIRE Kate - Wrangle - Collection privée - ©Franck Couvreur



SALAUD Julien - La constellation du Brocard (détail) - Galerie Suzanne Tarasieve, Paris ©Franck Couvreur



GIGOUX-MARTIN Delphine - La mégère apprivoisée - 1 - Courtesy Musée de l'Abbaye de Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne ©Franck Couvreur



NOURRY Prune - Standing Holy Daughter - ©Prune Nourry Studio-ADAGP 2019, Paris - Courtesy Templon, Paris-Bruxelles ©Franck Couvreur