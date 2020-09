Les bons plans des journées du patrimoine dans le choletais

Les Mauges et Cholet en mode « Journée du Patrimoine » : de l’art, du tourisme, du religieux, au programme de ce week-end. Un focus particulier sur le Sacré Coeur de Cholet, par son vicaire, le père Antoine Meunier. Et pour tout savoir sur le géo-cashing et les circuits proposés dans le choletais, interview de Catherine Fonteneau, attachée de presse de l’Office de Tourisme de Cholet.