Avec nous par téléphone, Nicolas STOS, Kinésithésithérapeute du sport, nous raconte comment lui est venu cette idée de bracelets thérapeutiques pendant son stage de fin de formation.



Aprés une partie de ses études sur Metz et l'autre en Alsace, il raconte comment il a développé ce produit, le WEITNA, pendant 6 ans avant de le proposer au plus grand nombre ...

Il raconte également sa rencontre avec la Miss France 2012, Delphine Wespiser, dont le livre "Devenir pleinement et sereinement soi" lui a été dédicacé par l'ex Miss Alsacienne.



Un jeune kinésithérapeute du Grand Est invente WEITNA : les bracelets bien-être satisfaits ou remboursés.

A cette occasion, Nicolas lui a fait part de son coup de coeur pour l 'ouvrage, et lui a également remis personellement un bracelet pour l'animateur vedette, Cyril Hanouna, dont elle est l'une des chroniqueuse dans "touche pas à mon poste".



