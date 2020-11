Les CCM s’invitent chez vous !

Depuis fin octobre, les Centres Culturels Municipaux de Limoges n’accueillent plus de public. Plus de spectacles ? Plus d’ateliers ? Et non ! Les CCM s’invitent à la maison. Isabelle Rouffaud, directrice des centres culturels de Limoges, nous en dit plus. Dans le reste de l’émission il sera question de musiques, de danse, de livres. Soyez à l’écoute.