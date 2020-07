Les chansons du confinement de l'artiste Jurassien JPH

Pendant le confinement, le haut-jurassien, Jean-Paul Hannon dit JPH, a enregistré plusieurs chansons relatant des thèmes sociales et différents:

- Sur les victimes de violences conjugales (Le Blues de Suzy)

- Les bruits de la campagne que certains jugent nuisible.

- un soutien aux oubliés du confinement (Les premiers de CorVé)

- Le changement à cause du Covid 19 et remerciements aux soignants (Les Temps vont changer)

Et nous terminons avec le nouveau Pierre Perret (Les Confinis).