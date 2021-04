Les chapelles de La Brigue sélectionnées pour le Loto du Patrimoine.

La quatrième édition du Loto du Patrimoine a sélectionné ses lauréats. Les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption de La Brigue ont été sélectionnées pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les deux édifices de la Roya sont en souffrance depuis plusieurs années. La Fondation du Patrimoine explique dans un communiqué que "les toitures en lauzes ne sont plus étanches et présentent même des trous qui laissent d’importantes quantités d’eau s’infiltrer au travers des voûtes et des murs

support des somptueux décors". La situation est d'autant plus critique qu'elle a été aggravée par les 500 millimètres d'eau tombées lors du passage de la tempête Alex.

Des aides au pluriel

La commune de La Brigue va donc se faire aider par la Mission Bern pour financer le chantier. Une collecte de dons est également d'actualité. De son côté, la région par la voix de son président Renaud Muselier promet qu'elle "s’engagera financièrement pour les travaux de restauration, dans la droite ligne de son action pour le sauvetage des édifices religieux".