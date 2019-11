Les Chemins 2/4 - Mercredi 13 Novembre: Le chemin du bonheur

Le chemin du bonheur d’Alain Lalaude

Je connais un chemin qui conduit au bonheur,

Au parcours sinueux réservant des surprises,

Parsemé de cailloux et bordé par des fleurs,

Qui réveillent les sens par des odeurs exquises...

Il suffit de penser aux instants délicieux,

Où des flots de baisers submergeaient nos visages,

Où nos cœurs enlacés sous la voûte des cieux,

Se laissaient emporter jusque dans les nuages...

Il suffit d’accepter la douleur d’un chagrin,

Rejeter le néant d’une amour passagère,

Relever sans faillir la lourdeur du destin,

Accueillir simplement une main étrangère...

Il suffit de savoir regarder près de soi,

Ecouter attentif le chant des tourterelles

Et le souffle du vent suscitant un émoi,

Annonçant le retour des amours éternelles...

Lorsque ma soeur et moi

Théodore de Banville

Lorsque ma soeur et moi, dans les forêts profondes,

Nous avions déchiré nos pieds sur les cailloux,

En nous baisant au front tu nous appelais fous,

Après avoir maudit nos courses vagabondes.

Puis, comme un vent d’été confond les fraîches ondes

De deux petits ruisseaux sur un lit calme et doux,

Lorsque tu nous tenais tous deux sur tes genoux,

Tu mêlais en riant nos chevelures blondes.

Et pendant bien longtemps nous restions là blottis,

Heureux, et tu disais parfois: Ô chers petits.

Un jour vous serez grands, et moi je serai vieille!

Les jours se sont enfuis, d’un vol mystérieux,

Mais toujours la jeunesse éclatante et vermeille

Fleurit dans ton sourire et brille dans tes yeux.