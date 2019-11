Les Chemins 4/4 - Vendredi 15 Novembre:les chemins de traverse – Martine Rouhart

1. Il y a tant de chemins à parcourir

Il y a tant

de sortes de chemins

les chemins tout tracés

les routes droites et nues

où l'âme perd pied

s'essouffle

les chemins de traverse

bordés de platanes

où l'on s'attarde

qui se plient à nos envies

et puis

les chemins de crête

toujours à la marge

au bord d'autre chose

que l'on foule à pas comptés

avec une gravité légère

et puis encore

tous ces chemins

qui ne mènent nulle part

et parfois plus loin

qu'on ne croyait

2.Les yeux pleins de rire

je prends des chemins de traverse

à demi-effacés

sans savoir où ils mènent

mes pensées prennent le large

comme des ballons qu'on lâche

je vais d'étonnement en étonnement

et donne des ailes à toutes choses

et puis je me couche

dans le silence des arbres

essoufflée de mes petites joies

Martine Rouhart