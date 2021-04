A collectionner : deux kit de timbres à l'effigie des voitures mythiques qui ont marqué le cinéma au 20ème siècle... Notamment la 403 Peugeot Cabriolet de Colombo, l'Aston Martin de James Bond, la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch ou encore les Lotus et Bentley de Chapeau melon et bottes de cuir.

Voitures et cinéma, encore, dans une série spéciale consacrée aux véhicules dans les films de Louis de Funès.