Les compositeurs tchèques sous l'empire austro-hongrois (2-2)

Aux cotés des grands noms de la musique tchèque, Dvorak, Smetana, Janacek par exemple, on découvrira des compositeurs complètement oubliés et pour cause, ils n'ont eu qu'un seul succès à leur actif.

Une émission découverte de ces musiques de Bohème, de Moravie, toutes empreintes de folklore, de chant ou d'histoires, une source inépuisable d'inspiration.