Les corbeaux ont-ils une cervelle de piaf ?

Les corbeaux ont généralement une mauvaise réputation. Et pourtant... L'étude de leur comportement révèle des surprises.





Rencontre avec Valérie DUFOUR, éthologiste au CNRS.

Elle répond à nos questions sur l’intelligence des corbeaux. Qu’en est-il de leurs capacités cognitives ? Sont-elles avérées, simples ou complexes ? L’intelligence des oiseaux est-elle un continent inexploré de la recherche ?



Une émission Eureka en partenariat avec le CNRS en Alsace.





# L’invitée et son laboratoire

Valérie Dufour est éthologiste spécialiste de la cognition, à l’unité de recherche « Physiologie de la reproduction et des comportements » (INRA-CNRS-Université de Tours –IFCE) à Nouzilly, équipe « Éthologie cognitive et sociale »

Elle intègre le CNRS en 2010, au sein du département écologie, physiologie et éthologie de l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, IPHC à Strasbourg.

Initialement formée à la biologie, avec une spécialisation en neurosciences, elle s’oriente vers l’éthologie au cours d’un premier post-doctorat aux Pays-Bas puis d’un second post-doctorat à l’université de St-Andrews. Elle rejoint alors le “Living Links to Human Evolution Centre” (centre de recherche de université de Saint Andrews et du Zoo d’Edinburgh Zoo) en tant que chercheuse.



