Les deux derniers romans de Yves Desmazes

Avec le premier, plongeons dans le monde des « vitraillistes » et de l'Histoire pour dénouer l'enquète de son héros, Kevin Normand, flic et diacre, sur l'explosion de la rosace de la cathédrale de Montpellier.

Avec le second, plongeons dans le Moyen-Age et suivons le Montpelliérain Guillaume de Nogaret dans une bien singulière tâche demandée par le roi Philippe le Bel contre le pape Boniface VIII .