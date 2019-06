les différences entre magistrats

Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre Soler, avocat au barreau d'Angers.

Il nous parle des différences qui existent entre différents magistrats.

Plus précisément entre les magistrats de siège et les magistrats du ministère publique.

Les premiers jugent quand les second veillent à faire appliquer la loi.

Comment expliquer ces différences ? Qu'est ce que le Parquet ? Quel est son fonctionnement ?

Maître Soler nous explique et nous résume une partie du fonctionnement de la justice française.