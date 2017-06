Les écrivains Centrafricains

et Françoise Diakité Marie-Claude Sixdenier

du comité de lecture Afrikalire.Afrikalire est le rayon littérature de l'APACA (association de promotion des arts et cultures d'Afriques) créée à Besançon il y aura bientôt 20ans. L'ACAPA est surtout connue pour son festival de cinéma "Lumière d'Afrique" qui se tient chaque année en Novembre. Mais elle compte également un groupe de lecteurs et lectrices qui souhaitent découvrir et faire découvrir les littératures du continent africain.