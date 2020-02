Les églises du diocèse de Lyon du XXème siècle

Dans le diocèse de Lyon comme dans le reste de la France, le XX ème siècle voit se propager un élan enthousiaste des curés et de leurs paroissiens pour édifier de nouveaux lieux de culte. L’industrialisation des banlieues et l’afflux de population dans les nouveaux quartiers conduisent l’Église à inventer des lieux de rassemblement fraternel, mêlant espaces de célébration et de rencontre. Maryannick Chalabi et Violaine Savereux-Courtin les auteures de cet ouvrage sont les invités de Renaud Volle.