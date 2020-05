Les élections présidentielles au Chili en 1970 (1ère diffusion-10/07/2017)

Salvador Allende devient ainsi le premier président socialiste en Occident à être parvenu au pouvoir par des élections dans un État de droit.



Salvador Allende Gossens,

né le 26 juin 1908 et mort le 11 septembre 1973, président de la République du Chili du 3 novembre 1970 au 11 septembre 1973.

Le gouvernement de Salvador Allende, soutenu par l'Unité populaire, une coalition de partis de gauche, a tenté de mettre en place un État socialiste de façon non-violente et légale, la « voie chilienne vers le socialisme », par des projets tels que la nationalisation des secteurs clés de l'économie et la réforme agraire.

Allende a fait face à la polarisation politique internationale de la Guerre froide et à une grave crise politique, économique et financière au Chili.

Le coup d'État du 11 septembre 1973 mené par Augusto Pinochet met fin à son mandat par la force, renverse le gouvernement et instaure une dictature militaire.

Allende se serait suicidé dans le palais de la Moneda, sous les bombes putschistes.