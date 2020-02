L'image de l'entreprise évolue

"Société à responsabilité illimitée : les entreprises peuvent-elles sauver la planète ?" Le titre choisi pour cette table-ronde des Entretiens de Valpré 2020 a quelque chose de provocateur. Il fait écho aux relations ambigües que les Français entretiennent avec le monde de l'entreprise. Il semblerait cependant que nous sommes en train de passer de "je t'aime, moi non plus" à une amélioration de l'image de l'entreprise.



L'engagement social et environnemental, un levier stratégique

Grâce à l'engagement affiché de certains dirigeants, mais aussi à la faveur de textes de loi comme la loi Pacte, le modèle de fonctionnement des entreprises séparant l’économie du social cesse d'être la norme. Au contraire, le nouveau défi est désormais de faire de l’engagement social et environnemental un levier stratégique de son activité.



Une nouvelle pression pèse sur les entreprises

Alors que, face aux défis environnementaux, les États semblent affaiblis, voire incapables de répondre aux attentes des citoyens, l'entreprise apparaît de plus en plus comme le creuset des problématiques économiques, sociales et sociétales.

Émission enregistrée le 22 janvier 2020 au Collège des Bernardins, dans le cadre des Entretiens de Valpré