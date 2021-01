Les escapades de Lucarne : visite de l’avant gardiste villa Noailles.

Nous vous proposons de découvrir la fabuleuse histoire de cette villa Noailles et de ses illustres habitants, Charles et Marie-Laure de Noailles.



La partie principale fut construite de 1923 à 1925 à Hyères, dans le département du Var, elle est l'œuvre de l'architecte Robert Mallet-Stevens, avec la collaboration de l'architecte local Léon David, notamment pour les extensions et annexes réalisées jusqu'en 1933.

Les Noailles y vécurent une vie de mécènes, entourés d'un nombre impressionnant d'artistes et de créateurs dans tous les domaines.