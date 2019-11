Les escapades de Luc[art]ne avec « Mondrian Figuratif » au musée Marmottan .2

« Mondrian Figuratif »

Musée Marmottan-Monet 12 septembre 2019 - 26 janvier 2020

La peinture figurative de Piet Mondrian est longtemps restée méconnue. Pourtant, celui qui se distingue aujourd’hui comme le plus important collectionneur de l’artiste, Salomon Slijper, s’est passionné pour cet aspect longtemps oublié de son œuvre.

La collection réunie par Salomon Slijper compte cent quatre-vingts peintures et dessins et retrace l’itinéraire figuratif du peintre entre 1891 à 1920 ainsi que de rares exemples de son œuvre abstraite. Le devenir de cet ensemble hors pair n’est pas sans rappeler l’héritage de Michel Monet qui est l’un des fleurons du musée Marmottan Monet.

Du 12 septembre 2019 au 26 janvier 2020, près de soixante-dix Mondrian orneront les cimaises de l’institution parisienne.

L’exposition se distingue par le nombre et la qualité des toiles estampillées chefs-d’œuvre par le musée de La Haye.

Des 67 Mondrian présentés, la moitié voyage pour la première fois à Paris. Les autres sont tout aussi rares : 12 % n’y ont pas séjourné depuis un demi-siècle, 20 % depuis près de 20 ans. Jamais vu à Paris depuis près d’une génération, l’accrochage crée en soi l’événement. Un événement unique à plus d’un titre puisque certaines pièces phares sont déplacées pour la dernière fois en raison de leur fragilité.

C’est le cas de l’iconique "Moulin dans la clarté du soleil" (1908). L’exposition de Marmottan offre ainsi une ultime opportunité de le découvrir à Paris avant son interdiction définitive de prêt.



Piet MONDRIAN Moulin dans la clarté du soleil 1908

Huile sur toile 114 x 84 cm © Kunstmuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands





Piet MONDRIAN Dévotion 1908

Huile sur toile 94 x 61 cm © Kunstmuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands





Piet MONDRIAN Clocher en Zélande 1911

Huile sur toile 114 x 75 cm © Kunstmuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands





Piet MONDRIAN Moulin 1911

Huile sur toile 150 x 86 cm © Kunstmuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands





Piet MONDRIAN Composition avec large plan rouge, jaune, noir, gris et bleu 1921

Huile sur toile 59,5 x 59,5 cm © Kunstmuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands





Piet MONDRIAN Rose dans un verre Après 1921

Aquarelle, crayon et encre à pochoir 27,5 x 21,5 cm

© Kunstmuseum Den Haag, The Hague, the Netherlands