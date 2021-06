Les Festivals de l'été en approche

Deux festivals d'été en vaucluse, nourris aux sources d'un terroir propice à l'art de la musique et à la programmation que nous allons découvrir.

Les Chorégies d'Orange qui viennent de fêter leurs cent cinquante ans d'âge et le tout " nouveau-né", Rosa Musica, deuxième année d'existence, pour mieux faire goûter et apprécier, les fruits de cette terre provençale.



Jean-Louis Grinda, directeur des Chorégies et son équipe remettent sur les rails le Festival lyrique en proposant une programmation innovante, propre à satisfaire le plus grand nombre par sa diversité.

Grégoire girard, directeur artistique de "Rosa Musica", propose douze concerts dans des domaines viticoles vauclusiens et gardois. Une belle ambition, que de faire connaître nos terroirs par la musique.