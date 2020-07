Les Fêtes Musicales de Corbigny

La 30ème édition des Fêtes Musicales de Corbigny, dans la Nièvre, devait accueillir en août 2020 les interprètes et les amateurs de musique de toutes les générations, mlêlant les époques et les genres. Finalement, il faudra attendre 1 an pour déguster l'édition du trentenaire. D'ici là, ses directeurs artistiques nous font revivre les meilleurs moments des précédentes éditions au micro d'Olivier GUILLAUME.