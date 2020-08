C'est une dystopie, mais d'un genre terriblement proche et realiste. L'histoire se passe en 2034.

Qautre générations se cotoient, nées entre 1936 et 2020. Mais est ce vraiment de la fiction que d'imaginer que les ados de 2034 nous diront " j'aurais tellement aimé connaitre le monde d'avant. Celui de ta jeunesse. Celui des abeilles, des oiseaux, des fleurs. Celui qui n'existe presque plus"?

Anne Battandier reçoit Isabelle Couiriol, libraire a la librairie de paris a saint etienne qui nous propose aujourd'hui "les fleurs de l'ombre" de Tatiana de Rosnay paru aux editions Robert laffont/ Heloise d'Ormesson.