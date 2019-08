Les forges de Clairvaux-les-Lacs et de Pont-de-Poitte (46)

Y-a-t-il eu un haut-fourneau à Dole, dans le Jura ?

Oui, dès 1837 et jusqu’en 1869.

Un peu plus tôt, vers 1780, un autre a été construit à Clairvaux-les-Lacs et fonctionne grâce à la force hydraulique tirée de l’Augeon.

Autre site métallurgique situé près de Clairvaux : les forges de la Saisse à Pont-de-Poitte.

Cette installation a pu fonctionner longtemps en se reconvertissant en usine de fabrique de tôles, jusqu’à sa fermeture en 1925.