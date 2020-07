Les forges du Val d'Aubois

Dans le domaine de la métallurgie, à partir de 1820 la plupart des établissements du Cher, connaitront des mutations techniques et vont se diviser en 3 groupes principaux : ceux du Val d'Aubois, très nombreux, les forges de la Vallée du Cher et de l'Arnon, les hauts fourneaux et fonderies dernière génération qui innoveront sur le plan architectural et se terminer.