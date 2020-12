"Les grandes évasions de la Seconde Guerre Mondiale" de Andé Besson

Cet ouvrage nous plonge en juin 1940, 70 000 captifs des nazis, tente avec plus ou moins de succès de s'enfuir des camps nazis et ainsi fuir l'horreur.



Neuf chapitres pour neuf évasions, avec des témoignages recueillis par André Besson de personnalités anonymes et de personnalités célèbre dont celle du général Henri Giraud, du journaliste André Mairey ou encore celui du futur président de la République François Mitterrand.