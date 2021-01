Les grandes traversées, le nouvel album de Helen Juren

Helen Juren (prononcer jus reine), d’origine franco-tchèque est au croisement des chemins entre chant, théâtre et danse. Elle chante l'amour, la liberté, l'exil, la femme et les voyages qui vous emmènent loin et tout près, dans un métissage d'instruments du monde sur fond de guitare Folk Rock, aux rythmes Latinos, des Balkans ainsi que des mélodies d'Afrique et d'Orient. Paroles en Français, Zoulou, Tchèque, Espagnol, Turc, Kabyle ou encore Wolof... dans cet album composé de 11 titres et sorti le 3 décembre 2020.