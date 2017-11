Les grands hommes et leurs mères

Les mères des grands hommes ont-elles joué un rôle dans la destinée de leur fils ?

Devient-on célèbre grâce à sa mère ?

L’historienne Sabine Melchior-Bonnet affirme que « dictée par le sentiment ou par le devoir, la relation mère-fils n’est jamais neutre». En commençant par Néron et Agrippine jusqu’à Martin Luther King et sa mère Alberta, évoquant des héros maudits ou célébrés, l’auteur raconte aussi l’histoire de la condition des femmes et du sentiment maternel à travers les siècles.

Eliane Maisse, de la Bibliothèque sonore, présente un livre riche et passionnant au micro d’OJ.

Les grands hommes et leur mère,

de Sabine Melchior-Bonnet, est publié chez Odile Jacob