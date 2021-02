Les Grands Moghols

A la suite de Babur , les Shahs moghols vont amener le symbolisme et l’architecture des jardins à leur

acmé , ce ne sont plus simplement des lieux de repos , des ermitages , et des lieux de réception et de

loisirs , mais aussi des endroits de mémoire , et à ce titre ils y intègrent un édifice très particulier : le mausolée .