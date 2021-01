Les héros, les oubliés, les investis

Avec la Covid-19, certains se sont retrouvés projetés en héros, d’autres ont été littéralement oubliés jusqu’au désespoir, d’autres encore se sont investis sans relâche par solidarité, par respect de la dignité humaine, dans l’ombre…





Tout comme l’enfant a besoin des figures identificatoires du héros pour mettre à distance la peur et pour se construire, la société française menacée par la Covid-19 a eu besoin de mettre en exergue certains professionnels : les soignants ont été applaudis chaque soir comme des héros… Ils devaient incarner l’espoir… Pourtant la figure des héros est bien transitoire : non seulement les soignants ne s’y reconnaissaient pas, mais pour la deuxième vague, cette identification a disparu… En Chine, les médecins lanceurs d’alerte pourraient être qualifiés de héros tant ils ont joué un rôle important au risque d’être condamnés, emprisonnés comme le montrent les procès en cours (décembre 2020). Et puis bien des personnes ont été investies dans la lutte sans être reconnues : il a fallu réorganiser les hôpitaux, la distribution alimentaire, le service social minimal… et ce sont les « invisibles » qui pour quelques semaines sont devenus les « garants » de la vie en société : caissières, vendeurs de denrées essentielles, travailleurs de la voie publique… Mais il restait encore bien des oubliés : les immigrés ; les prisonniers, les pauvres, les étudiants sans ressources, les SDF, les personnes handicapées, les autres malades ne pouvant plus avoir accès à leurs traitements… La crise a fonctionné comme un révélateur de discriminations invisibles ou déniées. Elle a aussi dévoilé l’interdépendance de tous et toutes, ainsi que l’indépassable vulnérabilité humaine.