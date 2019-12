Les horloges hydromécaniques chinoises (8)

Cette horloge indiquait les heures et faisait tourner une sphère armillaire, c'est-à-dire une sphère représentant la sphère céleste.

On appelle ce type d’installation, horloge astronomique.

C’est un savant Su Sang qui l’a conçue et qui a rédigé un traité à ce sujet.

Dès le début de notre ère, des horloges hydromécaniques très rudimentaires sont apparues en Grèce puis dans l’Empire romain.