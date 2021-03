Au Cameroun, 3 femmes, 3 histoires, 3 destins liés.

Ramla, Hindou et Safira n'ont pas la possibilité de choisir leur destin? Le mariage forcé et la polygamie leur sont imposés.

Dans cette société patriacarle, les femmes doivent absolument être patientes, se taire, se soumettre.

Comment peuvent-elles devenir elles-mêmes et montrer leur impatience à sortir de ce système ?



Les impatientes, de Djaëli Amadou Amal, avec Martin Chapet au micro de Claire Roux