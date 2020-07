Les jeudis culturels de l été à Metz

Les jeudis musicaux à la cité musicale

Du 9 juillet au 27 août 2020

À l'Arsenal et à la BAM

-Jeudi 9 juillet - Arsenal (Grande Salle)

Du symphonique à l'heure d'été : Mozart et Ravel

- Jeudi 16 juillet - Arsenal (Salle de L’Esplanade)

Un voyage musical : de J.C. Bach à W.A. Mozart

- Jeudi 23 juillet - BAM

Elodie Frégé et Prieur de la Marne présentent Salomé

- Jeudi 30 juillet - Arsenal (Salle de L’Esplanade)

Déjà-vu "French Touch cabaret"

- Jeudi 6 août - BAM

Nicolas Moog & Jan Mörgenson

- Jeudi 13 août - Arsenal (Salle de L’Esplanade)

Laura Cahen

- Jeudi 20 août - Arsenal (Salle de L’Esplanade)

Romances inciertos, un autre Orlando

- Jeudi 27 août - Arsenal (Grande Salle)?

Du symphonique à l'heure d'été : Stravinsky et Saint-Saëns

Aérogare GARDEN PARTY SURPRISE

Les jeudis de 18h à- 23h30

Animation en tout genre, concert, blind test, dj set

Jeudi bien etre Qi Gong/Sophrologie au jardin botanique de Metz les jeudis (entre autre) a 19h

Sur resa Tel infos : 0771814058