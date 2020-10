Les Libanais, portrait d'un peuple

Le 4 août dernier, une double explosion dans le port de Beyrouth faisait la une de l'actualité et mettait en lumière un pays tout entier en proie à une longue crise économique et politique. Mais derrière l'Histoire avec un grand H, c'est presque sept millions d'histoires individuelles qu'il faut raconter pour évoquer le Liban et sa mosaïque communautaire, religieuse. Installée au Liban depuis 2008, la journaliste Laure Stefan publie "Libanais", édité par les Ateliers Henry Dougier, dans la collection Lignes de vie d'un peuple, dont RCF est partenaire. En racontant des tranches de vie d'artistes, de militants ou de simples habitants de tel ou tel quartier, elle dresse le portrait "polyphonique" d'un peuple et nous aide à comprendre qui sont les Libanais.

Le pays aux 18 communautés

"C'est une terre complexe, où la simple évocation des communautés qui cohabitent sur son sol donne le tournis." On compte 18 communautés au Liban et dans ce pays au système politique multiconfessionnel, on parle de chrétiens, de musulmans et, à l'intérieur, des différentes branches auxquelles ont se rattache. Ainsi les chrétiens se répartissent en 12 communautés, on compte cinq communautés musulmanes et il faut encore ajouter la communauté juive. Au Liban, on est d'abord membre d'une communauté avant d'être une personne : cela a un impact direct sur le droit, le mariage ou encore les funérailles.

Des désirs de citoyenneté

Cependant, on aurait tort de réduire les Libanais à cette lecture-là. Pour Laure Stephan, "on croit comprendre beaucoup de choses quand on sait à quelle communauté appartient un Libanais". Selon elle, "il y a tout le temps un aller-retour entre un désir de citoyenneté qui a été exprimé au moins l'an dernier lors du soulèvement de 2019, et puis la vie quotidienne, qui fait que le statut personnel nous renvoie à une communauté". D'ailleurs, dans son livre, la journaliste a fait le choix de ne pas rattacher les personnes dont elle dresse le portrait à une communauté en particulier. "J'ai eu envie d'écrire un livre aussi rassembleur que possible dans un pays qui est très divisé."