"Les limites éthiques de la recherche "

Les 32 articles du projet de révision des lois sur la bioéthique ont été adoptés par 359 députés contre 114 contre, le 15 octobre dernier. Après plus de 50h de débats très encadrés sur le temps de parole de chaque groupe parlementaire, 2 600 amendements étudiés, le texte sera maintenant étudié par le Sénat début 2020 avant certaienement de revenir en seconde lecture à l'Assemblée Nationale. Prévision : un adoption avant l'été 2020. A côté de l'article emblématique consacré à l'assistance médicale à la procréation généralisée à toutes les femmes, d'autres articles importants ont été adomptés. Nous revenons sur deux d'entre eux avace Marie-Jo Thiel : l'assouplissement de la recherche sur l'embryon avec le rappel de de ce qui n'est pas possible, et les dispositions liées au diagnostique préimplantatoire et au diagnostique prénatal. Durant cette émission, nous précisons également le sens des termes employés : gamètes, embryon, foetus.