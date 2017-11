Les livres religieux, cadeau de Noël pour les jeunes

Chaque année, c'est le même casse-tête : qu'offrir à nos enfants ou petits-enfants, gavés d'objets et de technologie ? Et si nous retrouvions le sens de Noël en déposant un livre religieux au pied du sapin ? Les éditeurs rivalisent d'imagination pour proposer de beaux ouvrages destinés aux plus jeunes, alliant l'art et la spiritualité. A l'occasion d'une rencontre avec le service diocésain de catéchèse qui anime la Librairie Beaulieu, Véronique Le Moign vous présente une sélection dans "Lecteurs et coup de coeur" diffusé le jeudi 16 novembre à 11h30, puis disponible en podcast ci-dessous.

"Mon premier petit livre de Noël" paru en octobre 2017 chez Bayard Jeunesse contribue à l'éveil religieux des tout-petits en leur faisant découvrir ce que Dieu a fait pour eux par amour, en naissant dans une crèche devenue le symbole de Noël.

Les éditions Mame proposent une série de "Belles histoires pour s'endormir"...avec Jésus, Marie ou les Anges, beaux rêves garantis en plus. Pour les adolescents, "Jésus par l'art" et "Marie par l'art" permettent de découvrir comment les artistes ont exprimé la vie du Christ et le mystère de Marie, mère de Dieu, à travers des épisodes de l'Evangile illustrés par des oeuvres d'art du Ier au XXe siècle.

"Le voyage des pères" aux Editions Paquet est une série de BD réalisées par David Ratte, un format bien adapté aux jeunes peu amateurs de lecture, qui raconte avec humour comment Jacques, Jean, André et Pierre, se sont mis à suivre un certain Jésus...dont ils deviendront les apôtres.

Ces ouvrages et bien d'autres encore peuvent être obtenus auprès de la Librairie Beaulieu située à l'entrée de la Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 rue de Saint-Genès à Bordeaux.



A noter déjà : jeudi 21 décembre, entretien avec Monseigneur Ricard sur le très beau livre sur la cathédrale Saint-André dans la collection "La grâce d'une cathédrale" chez l'éditeur La Nuée Bleue, un livre exceptionnel avec un invité qui a dirigé cette aventure.